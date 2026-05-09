В парке Ярославля 9 Мая покажут фильмы военных лет

В парке на Даманском острове Ярославля покажут военные фильмы.

Памятные показы и трансляции, посвященные подвигу участников Великой Отечественной войны, будут транслировать на экране летнего кинотеатра в парке на Даманском острове в Ярославле. Жители и гости города смогут увидеть легендарные фильмы военных лет.

В 20 часов начнется показ военной драмы "Дорога на Берлин".

"Приходите всей семьей, чтобы вместе вспомнить подвиг поколения победителей, разделить атмосферу памяти, уважения и единства", - сказали в дирекции городских парков культуры и отдыха Ярославля.

