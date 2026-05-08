«Электричка болельщиков» снова привезет в Ярославль костромичей

Электричка болельщиков назначена на 11 мая. Фото: Правительство Ярославской области.

В этот день состоится первый хоккейный матч финальной серии Кубка Гагарина.

Из Костромы поезд отправится в 12:10, прибудет на Московский вокзал Ярославля в 13:43, в обратном направлении отправление в 20:18, прибытие в 22:00.

В пути следования «Электричка болельщиков» сделает остановки на станциях Малышково, Нерехта и Бурмакино.

Ознакомиться с подробным расписанием можно в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт», телеграм-боте «Электрички РЖД». Подробности также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», на стендах, расположенных на вокзалах и станциях, в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный).

Напомним, «Электричка болельщиков» – это совместный проект железнодорожников с администрациями Костромской и Ярославской областей и хоккейным клубом «Локомотив», организованный для спортивного туризма жителей регионов. С его помощью можно добраться из Костромы до ледовой арены в Ярославле и обратно в дни проведения хоккейных матчей. Перевозки осуществляет современный тематически оформленный комфортабельный электропоезд, адаптированный для маломобильных пассажиров.