Новый речной маршрут свяжет пять ярославских городов

Водный маршрут свяжет пять городов. Фото: Правительство Ярославской области.

Скоростное судно «Восход» будет курсировать с 25 мая между Ярославлем, Тутаевом, Рыбинском, Мышкином и Угличем по Волге.

Как сообщили в областном правительстве, теплоход будет отправляться ежедневно от речного вокзала Ярославля в 8.50, из Тутаева – в 9.40, из Рыбинска – в 10.50, из Мышкина – в 13.20 с прибытием в Углич в 14.05. В обратном направлении отправление из Углича – в 14.15, из Мышкина – в 15.10, из Рыбинска – в 17.40, из Тутаева – в 18.50 с прибытием в Ярославль в 19.30. Время в пути в одну сторону – 5 часов 15 минут. Стоимость поездки будет складываться из количества пройденных пассажиро-километров. Некоторые льготники смогут покататься бесплатно.