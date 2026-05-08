Открылась выставка «Пресса Ярославской области в годы войны»

Уличная экспозиция развернулась на проспекте Ленина в Ярославле напротив домов №14 и 16. Она рассказывает о газетах, выходивших в военные годы.

Эпиграфом к выставке стали строки Константина Симонова: «С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом / Сквозь огонь и стужу мы прошли…».

Тут можно не только узнать о газетах, которые существовали в годы Великой Отечественной. Также представлены сведения об уроженце Ярославской области Павле Батове и других знаменитых военачальников, а также фотографии простых бойцов и моментов тишины.

Выставка доступна для посещения круглосуточно, доступ свободный.