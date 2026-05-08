Ярославну осудили за вождение под наркотиками

В октябре прошлого года женщина ночью познакомилась возле бара на улице Свободы с двумя пьяными мужчинами. Те хотели домой, но не решались сесть за руль принадлежащего одному из них «Мерседеса».

Дама убедила мужчин, что трезва, и предложила отвезти новых приятелей домой.

На улице Собинова машину остановили гаишники. Медосидетельствование показало, что водитель находилась в состоянии наркотического опьянения. Также выяснилось, что в марте за аналогичное правонарушение ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.

Суд приговорил виновницу, как сообщили в областной прокуратуре, к

250 часам обязательных работ и на два года лишил прав.