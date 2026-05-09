По улицам Ярославля проедет «Победный троллейбус»

"Победный троллейбус" будет ездить по маршруту №1. Фото: Правительство Ярославской области.

В субботу, 9 Мая, на улицы Ярославля выйдет «Победный троллейбус». Транспорт с бортовым номером «204» будет ходить по маршруту №1 от вокзала Ярославль Главный до шинного завода и обратно.

Троллейбус с творческими коллективами на борту, которые будут петь пассажирам легендарные песни военных лет, сделает семь рейсов. Отправление от остановки на вокзале в 12:28, 13:22, 14:14, 15:08, 16:02, 16:56 и 18:43.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен