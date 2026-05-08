Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 12:56

Дачникам рассказали, как работы на огороде заменят спортзал

За прополкой сорняков можно «потратить» 200-300 ккал
Полина ВАЧНАДЗЕ
На огороде можно потратить то же количество калорий, что и в спортзале.

На огороде можно потратить то же количество калорий, что и в спортзале.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Работы на даче вполне могут заменить хорошую тренировку в спортзале. Об этом со ссылкой на биолога Ирина Лялину рассказал телеканал «Саратов 24».

Например, прополка сорняков, полив из шланга или сбор ягод поможет «сжечь» 200-300 ккал. На копании грядок, обрезке кустов или рыхлении почты можно потратить ккал 300-450.

«При тяжелой работе, такой как перенос мешков с землей или строительство, «уходит» до 500-700 ккал в час. Покос травы или стрижка живой изгороди переводит организм в режим жиросжигания», - говорит специалист.

При дачном фитнесе не забывайте пить воду и держать осанку, иначе спина после выходных точно не скажет вам «спасибо».

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен