Дачникам рассказали, как работы на огороде заменят спортзал

На огороде можно потратить то же количество калорий, что и в спортзале.

Работы на даче вполне могут заменить хорошую тренировку в спортзале. Об этом со ссылкой на биолога Ирина Лялину рассказал телеканал «Саратов 24».

Например, прополка сорняков, полив из шланга или сбор ягод поможет «сжечь» 200-300 ккал. На копании грядок, обрезке кустов или рыхлении почты можно потратить ккал 300-450.

«При тяжелой работе, такой как перенос мешков с землей или строительство, «уходит» до 500-700 ккал в час. Покос травы или стрижка живой изгороди переводит организм в режим жиросжигания», - говорит специалист.

При дачном фитнесе не забывайте пить воду и держать осанку, иначе спина после выходных точно не скажет вам «спасибо».

