На подлете к Ярославлю отразили атаку украинских беспилотников

На полете к Ярославлю уничтожили украинские БПЛА. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 8 мая на подлете к Ярославлю силы ПВО и РЭБ отразили атаку вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев:

"Пострадавших нет. Угроза сохраняется. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность".

По данным Министерства обороны РФ, с полуночи до 7 утра 8 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме Ярославской, атаки были на Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тульскую, Ульяновскую области, Краснодарский край, Республику Крым, Республику Татарстан, Московский регион. БПЛА сбили и над акваториями Азовского и Черного морей.

На территории Ярославской области могут находиться фрагменты БПЛА, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен