В Рыбинске пьяный водитель проиграл гонки с гаишниками

Инцидент произошел 3 мая. Сотрудники ДПС решили остановить для проверки документов машину на проспекте Батова.
Водитель проигнорировал это требование и попытался скрыться. Полицейские начали погоню.
Шофер создавал аварийные ситуации, нарушая правила. В итоге автоинспекторы сделали несколько предупредительных выстрелов, а потом открыли огонь по колесам, после чего машина остановилась.
28-лений нарушитель был пьян. На него составили несколько протоколов. За неповиновение законным требованиям сотрудника ему назначено наказание в виде 3 суток административного ареста.
Автомобиль помещен на спецстоянку. В результате применения
табельного оружия пострадавших нет.
Госавтоинспекция Ярославской области