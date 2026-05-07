В Рыбинске пьяный водитель проиграл гонки с гаишниками

Машину остановили выстрелами по колесам. Фото: УМВД РФ по Ярославской области.

Инцидент произошел 3 мая. Сотрудники ДПС решили остановить для проверки документов машину на проспекте Батова.

Водитель проигнорировал это требование и попытался скрыться. Полицейские начали погоню.

Шофер создавал аварийные ситуации, нарушая правила. В итоге автоинспекторы сделали несколько предупредительных выстрелов, а потом открыли огонь по колесам, после чего машина остановилась.

28-лений нарушитель был пьян. На него составили несколько протоколов. За неповиновение законным требованиям сотрудника ему назначено наказание в виде 3 суток административного ареста.

Автомобиль помещен на спецстоянку. В результате применения

табельного оружия пострадавших нет.