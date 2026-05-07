Подсветка украсила две башни Ярославского музея-заповедника

Архитектурно-художественной подсветкой украсили Угличскую и Богородицкую башни Ярославского музея-заповедника. Попка подсветка работает в тестовом режиме.
В ближайшее время намерены осветить Михайловскую и Богоявленские башни.
«Отдельные элементы смогут менять цветовую гамму в зависимости от событий и времени суток», - сказал глава региона.
В прошлом году подсветка украсила около 60 зданий и сооружений. В этом сезоне в регионе будет реализовано еще около 50 проектов.
К проекту могут подключиться собственники объектов и получить компенсацию до 30% расходов, но не более трех миллионов рублей.
