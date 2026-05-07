«Фронтовая бригада» поздравила ярославского ветерана Алексея Ермакова

Ярославская "Фронтовая бригада" поздравила ветерана. Фото: Мэрия Ярославля.

Артисты «Фронтовой бригады» поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны ярославца Алексей Никифоровича Ермакова.

Он ушел на фронт добровольцем, служил наводчиком в 732-м зенитно-артиллерийский полку. Во время войны защищал Тулу, Минск, Брест, Варшаву и другие города. Великую Победу Алексей Никифорович встретил в Польше.

«Фронтовые бригады» поздравят с праздником ветеранов во всех районах Ярославля. Акция продлится до 8 мая. В программу поздравления входят музыкальные номера, посвященные Великой Победе.

