Под Ярославлем 14-летний подросток на мопеде сбил 11-летнего мальчика

Подросток на мопеде сбил 11-летнего мальчика. Фото: УМВД по Ярославской области.

В поселке Кузнечиха Ярославского районе вечером 6 мая произошло ДТП, в котором и предполагаемый виновник, и пострадавший оказались несовершеннолетними.

По предварительной информации, на улице Нефтяников под колеса мопеда, которым управлял 14-летний подросток, попал 11-летний мальчик. К счастью, юный пешеход получил не самые серьезные травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция обращается к родителям: не допускайте несовершеннолетних до управления спортивным инвентарем или транспортными средствами, исключите возможность свободного доступа к ключам. Управление транспортными средствами без соответствующих знаний и навыков может привести к трагическим последствиям.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен