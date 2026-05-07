Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 мая 2026 9:29

Под Ярославлем 14-летний подросток на мопеде сбил 11-летнего мальчика

ДТП произошло в поселке Кузнечиха
Полина ВАЧНАДЗЕ
Подросток на мопеде сбил 11-летнего мальчика.

Подросток на мопеде сбил 11-летнего мальчика.

Фото: УМВД по Ярославской области.

В поселке Кузнечиха Ярославского районе вечером 6 мая произошло ДТП, в котором и предполагаемый виновник, и пострадавший оказались несовершеннолетними.

По предварительной информации, на улице Нефтяников под колеса мопеда, которым управлял 14-летний подросток, попал 11-летний мальчик. К счастью, юный пешеход получил не самые серьезные травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция обращается к родителям: не допускайте несовершеннолетних до управления спортивным инвентарем или транспортными средствами, исключите возможность свободного доступа к ключам. Управление транспортными средствами без соответствующих знаний и навыков может привести к трагическим последствиям.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен