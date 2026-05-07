За шпионаж в пользу Украины задержали жителя Ярославля

Ярославца задержали по подозрению в шпионаже.

Сотрудники ФСБ России задержали 39-летнего жителя Ярославля. Его подозревают в шпионаже в пользу Украины.

По версии следствия, мужчина по своей инициативе вышел на связь с представителем украинских спецслужб. По заданию противника, ярославец собирал и передавал сведения о российских военнослужащих, которые участвуют в СВО.

«Следственным отделом УФСБ России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», - сказали в ФСБ России.

Ярославец по решению суда взят под стражу.

ФСБ России предупреждает: все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.

