НовостиПроисшествия7 мая 2026 8:37

В Ярославле курьер украл выданный ему для доставки товар

25-летний ярославец позарился на одежду и косметику
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославского курьера подозревают в краже товаров.

В Ярославле курьера одного из маркетплейсов подозревают в краже заказа.

В полицию поступило сообщение о том, что до покупателя не дошел товар, который на пункте выдачи получил курьер. Подозреваемого задержали.

Мужчина признался, что официально в службе доставки был трудоустроен его знакомый, а сам он только развозил заказы. Получив очередную коробку с одеждой и косметикой стоимостью в семь тысяч рублей, курьер решил оставить все себе. Часть украденного парень успел продать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

