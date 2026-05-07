Ярославский «Локомотив» и омский «Авангард» провели самый длинный седьмой матч

«Локомотив» и «Авангард» обновили рекорд по продолжительности седьмого матча.

Матч между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» стал самым продолжительным седьмым матчем серии в истории плей-офф КХЛ. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча началась в ярославской «Арене 2000» 6 мая в 19:30. Победную шайбу «железнодорожник» Максим Шалунов забросил в ворота соперника во время второго овертайма, на 89-й минуте игры. «Локомотив» вышел в финал со счетом 4:3 в матче и 4:3 в серии.

В финале «Локомотив» встретится с казанским «Ак Барсом». Игра пройдет 11 мая в Ярославле.

