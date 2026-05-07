Акцию "Георгиевская ленточка" поддерживают и одобряют 87% горожан.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что 77% ярославцев считают День Победы своим личным праздником.

На втором месте - Новый год с 73%, замыкает тройку лидеров праздник 8 Марта с 48%. 7% респондентов из Ярославля признались, что ни один из официальных праздников для них значения не имеет.

Акцию "Георгиевская ленточка" поддерживают и одобряют 87% горожан, "Бессмертный полк" - 89%.

"Память - это то, чем мы можем отблагодарить тех, кто погиб за наше будущее";

"Это правильно. Испытываю гордость и восхищение, когда вижу этот парад. Нужно продолжать эту традицию",- говорят жители Ярославля.

Есть и критические замечания, но они в основном связаны с обращением с символами Победы:

"Люди просто так цепляют везде ленточки, это не настоящее уважение и память".

