В больницы Ярославской области приехали работать медики из других регионов

Врачи из других регионов приезжают на работу в больницы Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области.

В прошлом году в больницы Ярославской области устроились на работу 35 медиков из других регионов страны. Они приехали из Краснодарского края, Ивановской, Вологодской и Московской областей, а также Республики Коми и ЛНР.

"В настоящее время в больницах нашего региона работают 4866 врачей и 7940 человек среднего медицинского персонала. Укомплектованность, соответственно, 93,3 и 92,8%. Медикам растет весомое подкрепление – в рамках целевой подготовки от региона в вузах страны обучаются 700 студентов и 157 ординаторов, в Ярославском медицинском колледже – 622 будущих специалиста", - сказала и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

