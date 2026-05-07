Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 6:00

В больницы Ярославской области приехали работать медики из других регионов

В прошлом году трудоустроились 35 человек
Полина ВАЧНАДЗЕ
Врачи из других регионов приезжают на работу в больницы Ярославской области.

Врачи из других регионов приезжают на работу в больницы Ярославской области.

Фото: Правительство Ярославской области.

В прошлом году в больницы Ярославской области устроились на работу 35 медиков из других регионов страны. Они приехали из Краснодарского края, Ивановской, Вологодской и Московской областей, а также Республики Коми и ЛНР.

"В настоящее время в больницах нашего региона работают 4866 врачей и 7940 человек среднего медицинского персонала. Укомплектованность, соответственно, 93,3 и 92,8%. Медикам растет весомое подкрепление – в рамках целевой подготовки от региона в вузах страны обучаются 700 студентов и 157 ординаторов, в Ярославском медицинском колледже – 622 будущих специалиста", - сказала и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен