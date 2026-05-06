Пожар под Ярославлем оставил без крова две семьи

Один из домов сгорел дотла. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

6 мая в деревне Болково вспыхнули частный жилой дом на две семьи с пристойкой, нежилое зданине, а также гараж.

Пожар тушили 18 спасателей, которые прибыли на место на пяти машинах. Люди не пострадали.

Огнем уничтожены нежилой дом на площади 140 квадратных метров, пристройка на площади 150 квадратных метров, хозпостройка на 4 квадратах, а также легковой автомобиль. Поврежден двухэтажный дом на площади 300 квадратных метров, железный гараж на площади 18 квадратных метров.

Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар произошёл из-за аварийного режима работы электросети в хозяйственном дворе. Проводится проверка.