В Гаврилов-Яме продолжается благоустройство улицы Советской

Благоустройство продолжается. Фото: Правительство Ярославской области.

Реконструкция длится уже несколько лет. Сначала была построена скейт-площадка для молодежи, в прошлом году рядом с ней создано новое благоустроенное пространство: на территории сделали детскую площадку с игровым оборудованием, установили топиари в виде героев мультфильмов, лавочки, сделали пешеходные дорожки и освещение.

В этом сезоне, как сообщили в областном правительстве, на месте старой детской площадки появится зона отдыха с пешеходными дорожками, лавочками и фонтаном с подсветкой.

В Гаврилов-Ямском округе за последние несколько лет по федеральному проекту также обустроили спортплощадки в селах Ильинское-Урусово, Великое, Митино и Прошенино и другие территории.