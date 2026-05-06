Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 19:04

В Гаврилов-Яме продолжается благоустройство улицы Советской

Территорию выбрали жители округа в прошлом году
Георгий БРИНЧУК
Благоустройство продолжается.

Благоустройство продолжается.

Фото: Правительство Ярославской области.

Реконструкция длится уже несколько лет. Сначала была построена скейт-площадка для молодежи, в прошлом году рядом с ней создано новое благоустроенное пространство: на территории сделали детскую площадку с игровым оборудованием, установили топиари в виде героев мультфильмов, лавочки, сделали пешеходные дорожки и освещение.

В этом сезоне, как сообщили в областном правительстве, на месте старой детской площадки появится зона отдыха с пешеходными дорожками, лавочками и фонтаном с подсветкой.

В Гаврилов-Ямском округе за последние несколько лет по федеральному проекту также обустроили спортплощадки в селах Ильинское-Урусово, Великое, Митино и Прошенино и другие территории.