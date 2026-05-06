Ярославцам предоставят бесплатный Wi-Fi

В областном правительстве сообщили, что найти ближайшую точку доступа поможет новый чат-бот «Wi-Fi. Ярославская область» в мессенджере «Макс».

Уже сейчас имеется информация о 224 точках общественного Wi-Fi. Например, в центре Ярославля бесплатный интернет доступен у домов №10/25 на улице Кирова, №14 на площади Челюскинцев, №15 на Волжской набережной и по другим адресам.

Чтобы получить сведения, необходимо использовать геолокацию или ввести адрес своего местонахождения вручную. Чат-бот покажет примерное расстояние до точки Wi-Fi и название сети для подключения.