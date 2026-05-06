«Машины Победы» пройдут по ярославским улицам 9 мая

Колонна пройдет через весь город. Фото: Правительство Ярославской области.

Автопробег пройдет в День Победы с 11 до 15 часов.

Колонна техники «Машины Победы», как сообщили в областном правительстве, пройдет от Советской площади и охватит все районы города. Колонна проследует через центр, затем отправится в Заволжский, Дзержинский, Ленинский, Фрунзенский и Красноперекопский районы. Завершится движение на улице Наумова.

Среди машин – техника, связанная с историей Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления страны. Среди экспонатов – ГАЗ-69А, ГАЗ-51А, ЗИС-151 «катюша», ЗИЛ-131, УАЗ-469, артиллерийские орудия и другие образцы.