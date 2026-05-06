Праздничная площадка «Весна 45-го года» открылась в Ярославле

Выставка работает до 9 мая включительно. Фото: Правительство Ярославской области.

На выставке можно увидеть, как жила страна на пути к Победе.

В частности, в музее под открытым небом представлены предметы фронтового быта и обмундирование. А поисковики доставили образцы авиационной техники, найденные на местах падений.

В отдельной зоне представлены инструменты и продукция заводов военных лет. Материалы выставки рассказывают о присвоении Ярославлю звания «Город трудовой доблести», проекте «Капсула Победы», вкладе разных народов СССР в защиту Родины. Посетители могут проверить знания о памятниках и символах Победы, увидеть, как менялось оружие, познакомиться с современной тактической медициной.

Поскольку в наши дни подвиг героев Великой Отечественной войны продолжают участники СВО, имеется и участок, где можно узнать о мерах поддержки бойцов, работе штаба #МыВместе, проекте «Герои Ярославии». Помимо экспозиций, гостей ждут экскурсии, детская зона с мастер-классами, кинотеатр под открытым небом, ежедневные концерты.

В областном правительстве напомнили, что площадка «Весна 45-го года» будет работать до 9 Мая включительно с десяти утра до половины девятого вечера.