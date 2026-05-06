Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 17:52

С начала мая речфлот перевёз почти 10 тысяч пассажиров

Уже известны самые популярные маршруты
Георгий БРИНЧУК
В этом году пассажиров должно быть больше, чем в прошлом.

В этом году пассажиров должно быть больше, чем в прошлом.

Фото: Правительство Ярославской области.

Самыми востребованными в новом сезоне навигации стали поездки из Ярославля в Толгу и Вакарево, ими воспользовались 2219 человек. Тутаевской переправой — 4757 раз. Ещё 1789 пассажиров прокатились на электрокатамаране «Белояр».

6 мая запущены рейсы из Нижнего Новгорода в Ярославль, с 9 мая откроется, как сообщил организатор перевозок области, направление Ярославль – Брейтово. К лету планируют добавить рейсы в Углич и в Плёс через Кострому, прорабатываем маршруты до Твери, Дубны и Пошехонья.

В 2025 году речным транспортом воспользовались 480 тысяч человек.