В Ярославле на полгода продлили срок строительства корпуса детской больницы

Новый корпус детской больницы в Ярославле вряд ли откроется летом. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле продлили срок действия разрешения на строительство нового корпуса Областной детской больницы на Тутаевском шоссе.

Как сообщает ГТРК «Ярославия», предыдущее разрешение действовало до 31 мая этого года. Судя по всему, подрядчик в срок не укладывается и открытие клиники летом, как было запланировано, состоится. Новое разрешение действует до 30 ноября 2026 года.

В корпусе областной детской больницы разместят восемь отделений и стационар на 160 коек.

UPD

Губернатор Ярославской области сообщил, что никакого продления разрешения на строительство до ноября не будет:

«Больница должна быть сдана летом. Поэтому срок будет скорректирован и разрешение будет выдано только до 1 сентября».

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен