Ярославские подростки летом могут поработать в Яротряде

Подростки летом смогут трудоустроиться. Фото: Мэрия Ярославля.

Подростки могут временно поработать во время каникул. В мэрии напомнили, что такая возможность есть у детей в возрасте от 14 до 17 лет включительно. Заявки принимаются через электронную очередь на сайте управления по молодежной политике мэрии yarmp.ru/queue. Формируется основной список и резерв: при появлении вакансий они предлагаются подросткам из резерва в порядке очереди.

Этим летом трудовые бригады будут сформированы на базе муниципальных учреждений «Горзеленхозстрой» и «Дирекция городских парков культуры и отдыха». Подростки будут поддерживать чистоту на улицах и в парках, ухаживать за цветниками и благоустраивать городские территории. Зарплата – минимальная для нашего региона, то есть 30 тысяч рублей.

Справки по номеру 73-87-21.