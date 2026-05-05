Настоятельницу ярославского монастыря наградил российский президент

Настоятельница получила высокую награду. Фото: Правительство Ярославской области.

Настоятельница Николо-Сольбинского женского монастыря награждена за многолетний труд, вклад в сохранение духовных традиций, благотворительную и общественную деятельность.

В областном правительстве напомнили, что возрожденный из полного запустения в конце 90-х монастырь включает в себя, помимо всего прочего, «Добрую школу на Сольбе» и единственный в стране Первый православный колледж. В обители постоянно живут, воспитываются и учатся более 260 детей. Рукодельные мастерские, где сестры передают свои умения воспитанницам, известны далеко за пределами региона.

В 2025 году колледж стал обладателем всероссийской премии «Лидер СПО» в номинации «Духовно-нравственное воспитание». Это серьезный вклад в развитие системы среднего профессионального образования Ярославской области.