Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 11:55

Участок у собора в Рыбинске выложат старинными булыжниками

Старую мостовую нашли во время благоустройства
Полина ВАЧНАДЗЕ
Небольшой участок у Спасо-Преображенского собора в Рыбинске выложат старинным булыжником.

Небольшой участок у Спасо-Преображенского собора в Рыбинске выложат старинным булыжником.

Фото: Администрация Рыбинска.

Старинными булыжниками, которые нашли при благоустройстве центра Рыбинска, выложат небольшой участок у Спасо-Преображенского собора. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

"Решили сохранить частичку нашей истории. Эти камни помнят город, каким он был 150 лет назад и даже больше", - написал глава на своей странице ВКонтакте.

Подрядчиков решили не привлекать к этим работам и справиться своими силами. Опыт, как заверил Дмитрий Рудаков, имеется - уже была восстановлена мостовая на Ушаковском бульваре.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен