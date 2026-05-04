Участок у собора в Рыбинске выложат старинными булыжниками

Старинными булыжниками, которые нашли при благоустройстве центра Рыбинска, выложат небольшой участок у Спасо-Преображенского собора. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

"Решили сохранить частичку нашей истории. Эти камни помнят город, каким он был 150 лет назад и даже больше", - написал глава на своей странице ВКонтакте.

Подрядчиков решили не привлекать к этим работам и справиться своими силами. Опыт, как заверил Дмитрий Рудаков, имеется - уже была восстановлена мостовая на Ушаковском бульваре.

