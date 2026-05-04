НовостиПроисшествия4 мая 2026 9:27

Из-за неисправного электрощитка в ярославском СНТ погибла женщина

Два человека получили травмы
Полина ВАЧНАДЗЕ
В пожаре в Ярославле погибла женщина, пострадали мужчина и девушка.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в ярославском СНТ "Росинка".

Кирпичный двухэтажный дом загорелся в третьем часу ночи 4 мая. Тушили его 27 спасателей.

"Была найдена погибшей 57-летняя женщина. Травмы получили 63-летний мужчина и 22-летняя девушка", - сказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

По предварительной версии, дом загорелся из-за аварийного режима работы электрощитка, который находился на веранде.

