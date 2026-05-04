Многодетным ярославцам объяснили, как оформить пособие на детей

После 22 мая вступили в силу новые положения федерального закона о назначении пособий многодетным.

Автоматический пересмотр заявлений на пособия, поступивших от многодетных семей с незначительным превышением дохода, начнется с конца мая, сообщили в Отделении СФР по Ярославской области. Повторно писать заявления не нужно.

"После 22 мая вступят в силу новые положения федерального закона. В соответствии с поправками, если за время получения пособия среднедушевой доход у многодетной семьи вырос в пределах 10%, то при следующем обращении она будет вправе продлить выплату еще на год. К примеру, в 2026 году для ярославской семьи из пяти человек ежемесячный доход не должен превышать 104 164,5 рубля, то есть не более 20 832,9 рублей на каждого члена семьи", - уточнили специалисты.

Они напомнили о важном условии: заявление должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение трех месяцев после окончания выплаты. Воспользоваться таким правом можно только один раз в течение всего периода реализации семьей права на единое пособие. При этом превышение дохода должно быть единственной причиной, препятствующей назначению.

"Обращаем внимание, что назначение пособий с учетом новых условий по ранее поданным обращениям - с января по 22 мая 2026 года - будет производиться за прошлое время. Например, если решение об отказе в связи с превышением дохода (не более 10%) принято по заявлению, которое поступило в феврале, то после автоматического пересмотра пособие будет установлено с февраля", - уточнили в Соцфонде.

О принятом решении родителей уведомят через портал Госулуг. Пособие составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть, 9 185,5 рубля.

Если после отказа семья до 22 мая подаст заявление, и пособие назначено, беззаявительного пересмотра не будет. Деньги выплатят на основании решения по самостоятельно поданному заявлению.

