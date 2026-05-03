НовостиПроисшествия3 мая 2026 12:54

В Ярославле разыскивают юных вандалов, разносящих детскую площадку

И пытающихся сломать железную ограду
Георгий БРИНЧУК
Подростков запечатлели камеры. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

По словам собственников одного из ЖК в Дзержинском районе, подростки не в первый раз пытаются проникнуть на закрытую территорию, ломая забор, калитку и домофонные двери. Пока у них ничего не получается, поэтому на детскую и спортивную площадки они проникают под воротами. И ломают установленные на детской и спортивной площадках сооружения.

- Сломаы несколько качелей, калитку уже несколько раз ремонтировали! – сетуют жильцы.

Они дали маленьким хулиганам последний шанс исправиться. Потом обещают заявить в полицию, чтобы незваных гостей поставили на учет, а их родителей заставили оплатить восстановление поврежденного оборудования. Сделать это будет несложно, поскольку везде установлены камеры.