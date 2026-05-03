Проект центра культурного развития в Ростове Великом утвержден госэкспертизой

Здание разместится в северной части города. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве напомнили, что документацию неоднократно дорабатывали, чтобы учесть все запросы жителей и сделать многофункциональный комплекс. Подрядчик уже определен.

Новое здание в северной части города подойдет для горожан всех возрастов. Там будет зрительный зал на 300 мест с эстрадой, фойе, буфет, гримерные, костюмерные. На втором этаже разместятся студии изо, вокала, звукозаписи, рукоделия, зал хореографии с раздевалками и душевыми, административные помещения. Свои репетиционные базы здесь получат коллективы муниципального театра и детской школы искусств. Также откроется офис «Добро.Центра».

Учтут при строительстве и потребности маломобильных граждан.