Ярославец слегка покалечил соперника стойкой амортизатора

На виновника завели уголовное дело. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Полицию вызвал 28-летний мужчина. Его в автосервисе избили стойкой амортизатора.

34-летнего виновника задержали. Он рассказал, что разругался с пострадавшим на дне рождения общей знакомой. Через несколько дней после инцидента потерпевший пришел к нему на работу для выяснения отношений. Мастер взял стойку и поколотил визитера.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".