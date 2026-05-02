В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Объявлена беспилотная опасность. Фото: администрация Костромской области

Об опасности предупреди глава региона Михаил Евраев.

Если вы находитесь на улице – покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».