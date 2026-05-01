«Электричка болельщиков» завтра привезет в Ярославль костромичей

Поезд привезет в Ярославль костромских фанатов "Локомотива". Фото: Правительство Ярославской области.

Вместе с болельщиками в Ярославль из Костромы могут приехать все желающие. А если ярославцам вдруг захочется провести остаток длинных выходных в соседнем регионе, они смогут уехать туда вечером 2 мая.

Со станции Кострома Новая поезд отправится в 14:30, прибудет на Московский вокзал Ярославля в 15:56, в обратном направлении отправление в 22:02, прибытие в 23:32.

В РЖД уточнили, что по пути следования электричка болельщиков сделает остановки на станциях Малышково, Нерехта и Бурмакино.