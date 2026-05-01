Беговой сезон открылся полумарафоном в Тутаеве

В забеге участвовали спортсмены из 47 регионов. Фото: Правительство Ярославской области.

Полумарафон «Май. Мир. Молодость» стал первым в серии забегов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Участниками стали спортсмены из 47 регионов страны. На дистанции вышли профессионалы и любители, люди разных возрастов и уровня подготовки, в том числе школьники, студенты, ветераны спорта и воспитанники школ адаптивной физической культуры.

Золото среди мужчин на дистанции полумарафона завоевал Сергей Звонов, среди женщин – Елена Скоблина. На дистанции 10 километров победили Кирилл Борунов и Ксения Ситникова.

Следующий забег состоится 17 мая в Мышкине.