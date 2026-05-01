Отопление в Ярославле отключат сразу после длинных выходных

Отопление отключат 4 мая. Фото: Правительство Ярославской области.

Об окончании отопительного сезона сообщили в областном правительстве.

Синоптики сулят стабильную погоду с повышением температуры. Чтобы ярославцам не было слишком жарко, тепло отключат - поэтапно, с учетом особенностей систем теплоснабжения в разных округах.

Также стартовала подготовка к новому холодному сезону. Предстоит масштабная работа по замене коммуникаций. Всего к предстоящей зиме специалисты должны подготовить 590 котельных, более 1,8 тысячи километров тепловых сетей, почти 4 тысячи водопроводных, свыше 14 тысяч многоквартирных домов и 1,7 тысячи социальных объектов.