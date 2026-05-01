Ради спасения репутации 80-летняя ярославна подарила жуликам 7 млн

Наличные старушка вручила курьеру жуликов. Фото: Георгий БРИНЧУК.

Пожилая женщина гостила в столице, когда ей позвонили из «управляющей компании» и сообщили, что для установки домофона ей необходимо вступить в домовой чат – и прислали «код для активации.

После этого старушке позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что третьи лица оформили доверенность на распоряжение денежными средствами. Он заявил, что деньги якобы могут быть использованы для финансирования противоправной деятельности недружественных стран.

Чтобы спасти накопления и репутацию, пенсионерка сняла в банкомате деньги и вручила наличные «курьеру». Ущерб превысил семь миллионов рублей.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело.