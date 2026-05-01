Пьяного водителя ярославские гаишники остановили выстрелами по колесам

У водителя были основания удирать от полиции. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Днем 29 апреля инспекторы ДПС попытались остановить ВАЗ-2110, но водитель это требование проигнорировал и попытался скрыться. Полицейские начали преследование автомобиля, в ходе которого по громкоговорителю призывали шофера притормозить.

- В соответствии с законом «О полиции» сотрудники Госавтоинспекции применили огнестрельное оружие, произведя предупредительный выстрел, а также несколько выстрелов по колесам, в результате чего преследуемый автомобиль был остановлен в селе Нефедьево, - рассказали в региональном УМВД.

За рулем находился 33-летний гражданин одной из постсоветских республик, находившийся в состоянии опьянения и не имеющий права управления транспортными средствами. В придачу у мужчины истек срок законного пребывания на территории России.

На нарушителя составлены материалы по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения».

Водитель задержан, после отбытия административного ареста правонарушитель будет привлечен к ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.

Пострадавших в результате применения оружия нет.