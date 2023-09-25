Отопительный сезон в Ярославской области стартует 2 октября

Отопительный сезон в Ярославской области начнется на следующей неделе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отопительный сезон в Ярославской области начнется на следующей неделе – единым днем подачи тепла во всех городах региона станет 2 октября. Сначала батареи нагреются на объектах социальной сферы: детских садах, поликлиниках, школах, затем – в жилых домах.

К начал осенне-зимнему периоду подготовлены около 16 тысяч многоквартирных домов, 1812 объектов социальной сферы, 590 котельных, более 30 тысяч километров электрических и 1,9 тысячи километров тепловых сетей.

В случае возникновения проблем с отоплением, жители Ярославской области могут обращаться на горячие линии (телефоны размещены на сайтах администраций районов и городов) и в диспетчерскую службу ГКУ ЯО «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области» по телефону (4852) 55-13-94. От жителей Ярославля звонки принимают по номеру 40-40-40.