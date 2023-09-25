В Ярославле под колеса иномарки попал 18-летний дорожный рабочий

В Ярославле иномарка сбила 18-летнего дорожного рабочего. Фото: Сергей ГАПОН

Около 10 часов утра 25 сентября на проспекте Октября в Ярославле произошло ДТП. «Тойота Королла», за рулем которой сидел 57-летний водитель, сбила дорожного рабочего.

- По предварительной информации, 18-летний молодой человек доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В Некрасовском районе во время дорожных работ под каток попал 49-летний мужчина. С тяжелыми травмами его доставили в больницу. В отношении водителя катка возбуждено уголовное дело.