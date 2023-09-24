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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 13:16

В Ярославской области мужчина попал под дорожный каток

Житель Ярославской области госпитализирован с тяжелыми травмами после наезда дорожного катка
Полина Вачнадзе
В Ярославской области мужчина попал под дорожный каток.

В Ярославской области мужчина попал под дорожный каток.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославской области 49-летний мужчина попал под каток. ДТП произошло в Некрасовском районе во время дорожных работ.

- Водитель, управляя специальной техникой, при движении задним ходом по неосторожности совершил наезд на мужчину. Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В отношении 38-летнего водителя катка полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".