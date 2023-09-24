В Ярославской области мужчина попал под дорожный каток. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославской области 49-летний мужчина попал под каток. ДТП произошло в Некрасовском районе во время дорожных работ.

- Водитель, управляя специальной техникой, при движении задним ходом по неосторожности совершил наезд на мужчину. Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В отношении 38-летнего водителя катка полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".