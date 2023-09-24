Более 60 жителей Ярославской области за неделю пострадали от клещей

За неделю с 18 по 24 сентября более 60 человек, в том числе и дети, пострадали от кровососущих. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за слишком теплой осени активность клещей в Ярославской области все никак не может сойти на нет. За неделю с 18 по 24 сентября более 60 человек, в том числе и дети, пострадали от кровососущих.

- С начала сезона исследовано чуть более 13 тысяч экземпляров клещей. Зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, эрлихиями и анаплазмой на 38-ю неделю 2023 года не превышает средних многолетних значений за аналогичный период времени, - сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Специалисты напомнили, что заразиться энцефалитом можно не только от клеща, но и при употреблении некипяченого молока коз, овец и коров, а также продуктов, из него сделанных, например, творога и сметаны.

Исследования клещей проводятся в нескольких лабораториях ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии»:

- в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон 8(4852) 73-36-42;

- Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон 8(4855) 55-12-88;

- в Ростове по адресу Перовский переулок, дом 19; телефон 8(48536) 62-543;

- а также в лабораториях медицинских организаций Ярославля и Рыбинска.