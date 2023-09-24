У ярославца, в пьяном виде севшего за руль, конфисковали кредитный автомобиль

50-летний житель Ярославского района остался без «Шкоды Рапид», но с кредитом за нее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

50-летний житель Ярославского района остался без «Шкоды Рапид», но с кредитом за нее, выплачивать который ему предстоит еще три года. В такую ситуацию водитель попал по своей вине: он сел за руль в нетрезвом состоянии.

- В июле этого года мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Республиканской. Освидетельствование показало состояние алкогольного опьянения. При этом в 2022 году водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

На конфискации машины, на которой было совершено преступление, настаивал гособвинитель. В итоге машина отошла в доход государства.

- Также суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ, - уточнили в прокуратуре.

Приговор в законную силу еще не вступил.