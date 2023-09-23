Сентябрь продолжит радовать ярославцев июньской жарой

В выходные в Ярославле ожидается ясная и теплая погода. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выходные в Ярославле будет жарко. И не только из-за интересных мероприятий, о которых можно узнать здесь, но и в прямом смысле этого слова. По прогнозам синоптиков Центра «Фобос», 23 и 24 сентября температура воздуха вновь поднимется выше 20 градусов.

- Такая жара сохранится до начала следующей недели, когда на Русскую равнину сумеет пробиться холодный атмосферный фронт. Он испортит погоду, но даже при этом температура останется аномально высокой, - сообщили в Центре. – Такие сентябри бывают раз в столетие!

В субботу, 23 сентября, в Ярославле ожидается ясная погода, днем +23..+25, ветер южный, давление чуть выше нормы.

В воскресенье, 24 сентября, воздух прогреется до +21..+23.