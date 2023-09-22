В Ростове три элетроподстанции стали арт-объектами

Работа вписывается в тематику проходящего «Года педагога и наставника». ФОТО: «Россети Центр» – «Ярэнерго»

В Ростове в рамках фестиваля уличного искусства «ЯрстритАрт» оформили рисунками три трансформаторные подстанции филиала «Ярэнерго» в историческом центре города. Энергообъекты украсили работы художников из Ярославля, Нижнего Новгорода и Москвы.

Первая находится на фоне Ростовского кремля на Толстовской набережной. Ее украсил лирический пейзаж с озером Екатерины Пантелеевой. Еще одно граффити расположено на подстанции у гимназии имени А. Л. Кекина на улице Моравского. Автор проекта Дмитрий Балахнин вдохновился картиной русского живописца Валентина Серова «Девочка с персиками» и создал свое произведение в современной интерпретации. Третьим объектом стала трансформаторная подстанция по улице Февральской.

– Работа вписывается в тематику проходящего по всей стране «Года педагога и наставника». Среди традиционных изображений русской росписи выделяется фигура пеликана. Именно он является символом воспитания и наставничества. Большое количество цветов – еще одна отсылка к осеннему празднику – первому сентября, – поделился художник под псевдонимом «Дядя Федор».

«ЯрстритАрт» — ежегодный Всероссийский фестиваль уличного искусства, который проводится в Ярославле с 2015 года. В этом году новые арт-объекты помимо Ярославля появились еще в Рыбинске, Ростове, Угличе и Тутаеве. В мероприятии приняли участие порядка 100 стрит-арт художников со всей России.

– Энергетики не первый раз принимают участие в подобных проектах. Тематические граффити украсили наши трансформаторные подстанции и превратили их в новые яркие арт-объекты, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.