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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:03

Мэр Ярославля показал эскизы мемориала бойцам, погибшим на СВО

В Ярославле установят памятник военнослужащим, погибшим в ходе СВО
Полина Вачнадзе
Мемориал павшим на СВО бойцам установят в Ярославле.

Мемориал павшим на СВО бойцам установят в Ярославле.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле планируют установить мемориал бойцам, погибшим на специальной военной операции.

- Обсудили увековечивание памяти о ярославских бойцах СВО в нашем городе. Архитекторы представили свои последние наработки, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

По мнению специалистов, мемориал необходимо выполнить в едином стиле. При его разработке в обязательном порядке будут учитывать мнения родственников погибших военных.

С инициативой установить в Ярославле памятник выступил «Комитет семей воинов Отечества». В обсуждении приняли участие главный архитектор города и областные депутаты, по видеосвязи к совещанию подключились федеральные эксперты.

С инициативой установить в Ярославле памятник выступил «Комитет семей воинов Отечества».

С инициативой установить в Ярославле памятник выступил «Комитет семей воинов Отечества».

Фото: Мэрия Ярославля