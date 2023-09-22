Мэр Ярославля показал эскизы мемориала бойцам, погибшим на СВО

Мемориал павшим на СВО бойцам установят в Ярославле. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле планируют установить мемориал бойцам, погибшим на специальной военной операции.

- Обсудили увековечивание памяти о ярославских бойцах СВО в нашем городе. Архитекторы представили свои последние наработки, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

По мнению специалистов, мемориал необходимо выполнить в едином стиле. При его разработке в обязательном порядке будут учитывать мнения родственников погибших военных.

С инициативой установить в Ярославле памятник выступил «Комитет семей воинов Отечества». В обсуждении приняли участие главный архитектор города и областные депутаты, по видеосвязи к совещанию подключились федеральные эксперты.