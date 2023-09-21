Ярославцам от мошенников стали поступать предложения купить водительские права

Кандидатам в водители приходить сообщения с предложениями купить права. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославцы, которым в ближайшее время предстоит стать экзамен для получения водительского удостоверения, обратились в Госавтоинспецию. Кандидатам в водители в мессенджерах стали приходить сообщения с предложениями купить права.

- Получить водительское удостоверение на коммерческой основе невозможно. Вы можете не только легко потерять свои денежные средства, но и стать соучастником преступления. Дату, время и место экзамена назначают сотрудники Госавтоинспекции, никакие коммерческие фирмы не участвуют в организации приема и сдачи экзамена, - предупредили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В полиции напомнили, что ярославцы, которые все же откликнутся на предложения и купят поддельные документы, понесут за это уголовную ответственность. Им грозит наказание вплоть до лишения свободы до одного года.