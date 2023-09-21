Муниципалитет Ярославля остался без четырех депутатов

Четыре депутата муниципалитета Ярославля сложили свои полномочия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре депутата муниципалитета Ярославля – Максим Дмитриев, Сергей Давлетов, Александр Куташов и Илья Горохов – сложили свои полномочия. Они были избраны в Ярославскую областную Думу от партии «Единая Россия».

За досрочное прекращение полномочий свои коллег проголосовали почти все депутаты городского парламента. Против высказался только один человек.

Довыборы в ярославский муниципалитет пройдут в сентябре следующего года. Избирать депутатов от своих округов будут жители трех районов: Дзержинского, Фрунзенского и Заволжского.