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НовостиПолитика21 сентября 2023 7:43

Муниципалитет Ярославля остался без четырех депутатов

Четыре депутата муниципалитета Ярославля сложили свои полномочия
Полина Вачнадзе
Четыре депутата муниципалитета Ярославля сложили свои полномочия.

Четыре депутата муниципалитета Ярославля сложили свои полномочия.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре депутата муниципалитета Ярославля – Максим Дмитриев, Сергей Давлетов, Александр Куташов и Илья Горохов – сложили свои полномочия. Они были избраны в Ярославскую областную Думу от партии «Единая Россия».

За досрочное прекращение полномочий свои коллег проголосовали почти все депутаты городского парламента. Против высказался только один человек.

Довыборы в ярославский муниципалитет пройдут в сентябре следующего года. Избирать депутатов от своих округов будут жители трех районов: Дзержинского, Фрунзенского и Заволжского.