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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 12:59

В Ярославле полиция задержала двух юных автоугонщиков

Двум юным ярославцам грозит срок за угон ВАЗов
Полина Вачнадзе
Сотрудниками полиции за угон двух машин задержаны ярославцы 17 и 18 лет.

Сотрудниками полиции за угон двух машин задержаны ярославцы 17 и 18 лет.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудниками полиции задержаны ярославцы 17 и 18 лет. Оперативники считают, что они причастны к угону двух автомобилей «ВАЗ-2105» с проспекта Фрунзе и улицы Ямской. Владельцы машин оценили свои автомобили в 40 и 85 тысяч рублей.

- 15 сентября молодые люди разбили стекло «ВАЗа», припаркованного на проспекте Фрунзе, проникли в салон и совершили угон машины. 16 сентября ярославцы совершили кражу автомобиля с улицы Ямской, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В ближайшее время парням будет предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об их заключении под стражу.