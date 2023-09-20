В Ярославле полиция задержала двух юных автоугонщиков

Сотрудниками полиции за угон двух машин задержаны ярославцы 17 и 18 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудниками полиции задержаны ярославцы 17 и 18 лет. Оперативники считают, что они причастны к угону двух автомобилей «ВАЗ-2105» с проспекта Фрунзе и улицы Ямской. Владельцы машин оценили свои автомобили в 40 и 85 тысяч рублей.

- 15 сентября молодые люди разбили стекло «ВАЗа», припаркованного на проспекте Фрунзе, проникли в салон и совершили угон машины. 16 сентября ярославцы совершили кражу автомобиля с улицы Ямской, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В ближайшее время парням будет предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об их заключении под стражу.