В Ярославле начался ремонт Красной площади, улиц Свободы и Ушинского

Начался ремонт дорог в центре Ярославля.
Фото: Мэрия Ярославля
Начался ремонт дорог в центре Ярославля: рабочие вышли на Красную площадь, улицы Свободы и Ушинского.
На улице Ушинского и Красной площади снимают старый асфальт и демонтируют тротуарную плитку.
- Мы поставили задачу перед подрядной организацией завершить ремонт на этих двух объектах в течение 3-4 недель, пока позволяют погодные условия, - сказал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.
На улице Свободы убирают бортовой камень и тротуарную плитку.
Из-за ремонта мэрия Ярославля попросила водителей не оставлять свои машины на улице Ушинского.