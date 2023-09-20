Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 7:22

В Ярославле начался ремонт Красной площади, улиц Свободы и Ушинского

Работы идут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
Полина Вачнадзе
Начался ремонт дорог в центре Ярославля.

Начался ремонт дорог в центре Ярославля.

Фото: Мэрия Ярославля

Начался ремонт дорог в центре Ярославля: рабочие вышли на Красную площадь, улицы Свободы и Ушинского.

На улице Ушинского и Красной площади снимают старый асфальт и демонтируют тротуарную плитку.

- Мы поставили задачу перед подрядной организацией завершить ремонт на этих двух объектах в течение 3-4 недель, пока позволяют погодные условия, - сказал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.

На улице Свободы убирают бортовой камень и тротуарную плитку.

Из-за ремонта мэрия Ярославля попросила водителей не оставлять свои машины на улице Ушинского.